إسبانيول يسعى لضم نجم الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن مسؤولي نادي إسبانيول يرغبون في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جوناثان سوريانو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة elgoldigital الإسبانية، أن نادي إسبانيول سيجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على نجمه بورخا إغلاسياس، بعد تألقه اللافت مع الفريق في منافسات الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي توتنهام الإنجليزي وإشبيلية الإسباني يرغبان في ضم إغلاسياس في الميركاتو الصيفي، ولن يواجها مشكلة في دفع قيمته التي تصل إلى 28 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه في حالة رحيل إغلاسياس عن صفوف نادي إسبانيول سيحل محله مهاجم نادي الهلال سوريانو لتكون أمامه فرصة للتألق وقيادة الفريق مجددًا بعد 10 أعوام من رحيله.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع سوريانو صاحب الـ33 عامًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف بكين الصيني ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع في الفترة الماضية، وسط أنباء عن رغبة الزعيم في رحيله.

وشارك سوريانو في 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تسجيل 3 أهداف في الدوري.