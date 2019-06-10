إسلام 32 شخصًا من مختلف الجنسيات بمكتب العزيزية في الرياض

المواطن - واس

بلغ عدد البرامج والأعمال الدعوية التي أنجزها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك 563 عملًا، فيما وزعت 220 نسخة من القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، و 37010 نسخ من مختلف الإصدارات الدينية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المكتب، أوضح فيه أن البرامج الدعوية تمثلت في 135 كلمة، استفاد منها 20400 شخص، و 30 درسًا استفاد منها 320 شخصًا من أبناء الجاليات، و 70 جولة دعوية في إطار جولات دعاة المكتب، استفاد منها 1400 شخص، وإقامة 3 دورات علمية حضرها 765 شخص، و 25 دورة في تصحيح العقيدة، و 8 مسابقات، و 35 كلمة في جوامع ومساجد نطاق عمل المكتب، و 223 درسًا دعويًا عبر الإنترنت، ودخل الإسلام عن طريق المكتب 32 شخصًا من مختلف الجنسيات.

كما قام تعاوني العزيزية بتنفيذ 3 مشاريع لتفطير الصائمين فضلًا عن المناشط الدعوية والتوعوية المصاحبة، وزع خلالها 25000 وجبة، وسُيِّرت 13 حافلة لأداء العمرة خلال الشهر الكريم استفاد منها 650 معتمرًا.