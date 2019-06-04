إصابة سيث رولينز قبل عرض WWE في السعودية

المواطن - مروة نبيل

تعرّض نجم WWE سيث رولينز لهجوم عنيف من بروك ليسنر “مستر موني إن ذا بنك”، خلال منافسات عرض RAW الذي أُقيم، فجر اليوم الثلاثاء.

وخرج رولينز محمولًا من حلبة المصارعة بعد هجوم ليسنر القوي، ولم يكشف موقع WWE الإلكتروني الرسمي، طبيعة إصابة سيث حتى الآن، ولكن أكّد أنه سيعلن عن تطورات حالته الطبية خلال الساعات القادمة.

وتأتي إصابة رولينز قبل أيام من عرض WWE Super ShowDown المُقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، مساء يوم الجمعة المقبل، ويشهد نزالًا قويًا بينه وبين بارون كوربن.

وسيدافع رولينز عن لقب اليونيفرسال أمام كوربن في عرض WWE Super ShowDown وسيكون بروك ليسنر “مستر موني إن ذا بنك” حاضرًا في السعودية، لاقتناص الفرص وخطف حزام البطولة.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، العرض المرتقب WWE Super ShowDown الذي سيشهد مشاركة العديد من الأسماء البارزة في عالم المصارعة الحرة، ومنهم أندرتيكر وجولدبيرغ.