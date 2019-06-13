إصابة شخص في حريق مستودع مفروشات بالدمام

المواطن - الدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام، صباح اليوم الخميس، حريقاً اندلع في مستودع للمفروشات.

وقال المدني إن الحادث نتج عنه إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشر المدني صورًا لعملية مباشرة الحريق، وجهود رجاله في إخماده.