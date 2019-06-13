إصابة شخص في حريق مستودع مفروشات بالدمام

إصابة شخص في حريق مستودع مفروشات بالدمام

2019/06/13
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1665
0
طباعة
المواطن - الدمام

أخمد الدفاع المدني في الدمام، صباح اليوم الخميس، حريقاً اندلع في مستودع للمفروشات.

وقال المدني إن الحادث نتج عنه إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشر المدني صورًا لعملية مباشرة الحريق، وجهود رجاله في إخماده.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم