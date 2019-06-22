إصابة نجم منتخب مصر بكسر في الأنف

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي ومنتخب مصر، لكسر في الأنف وذلك بعد إجراء الفحص الطبي عليه عقب نهاية مباراة مصر وزيمبابوي بالأمس في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وذكر الحساب الرسمي لـ الاتحاد المصري لكرة القدم عبر تويتر أن الفحص الطبي الذي أُجرى على أحمد حجازي صباح اليوم السبت، أثبت تعرض المدافع لكسر في الأنف في مباراة زيمبابوي.

وصرّح الطبيب محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري أن إصابة أحمد حجازي لن تعوقه عن استكمال المعسكر الحالي والمشاركة في تدريبات ومباريات المنتخب المقبلة بعد اتخاذ كافة التدابير الطبية.

انتهت مباراة مصر وزيمبابوي التي أُقيمت بالأمس في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 بفوز المنتخب المصري بهدف دون رد في لقاء أُقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ومن هجمة منظمة بين المدافع أيمن أشرف واللاعب محمود حسن تريزيجه تمكن الفراعنة من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب تريزيجه في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وزيمبابوي بتقدم المنتخب المصري بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مصر وزيمبابوي، هبط أداء المنتخب المصري وأصبحت الخطورة في يد منتخب زيمبابوي، حيث سنحت له أكثر من فرصة للتصويب على مرمى الحارس محمد الشناوي.

حاول محمد صلاح إحراز الهدف الثاني للمنتخب المصري في مباراة مصر وزيمبابوي، ولكن دون جدوى في ظل رقابة لاصيقة له من مدافعي منتخب زيمبابوي.

ولم يحدث أي جديد في مباراة مصر وزيمبابوي حتى انتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد.