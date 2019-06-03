إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم مهرجان أبها وجدة عبر النظام الإلكتروني

المواطن - واس

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم مهرجان أبها للتسوق عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 12 شوال حتى 3 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 15 يونيو حتى 5 يوليو 2019م، ومهرجان جدة للفترة من 15 شوال حتى 16 ذي القعدة 1440هـ، الموافق 18 يونيو حتى 18 يوليو 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون فقدان أي رصيد من أيام التخفيضات المتاحة سنوياً.

كما دعت “التجارة” أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني على الرابط هنا واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الاجراءات عبر البوابة الالكترونية. كما يجدر بالذكر أنه الخدمة تمكن المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار قد أعلنت عن إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال في بداية شهر أبريل من العام الماضي لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل وزارة التجارة والاستثمار.