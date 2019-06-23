إطلاق الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم بالمسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام، الدورة الصيفية المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن الكريم المقدمة في رحاب المسجد الحرام بنخبة من المعلمين والمقرئين.

وأوضح فضيلة مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام، الشيخ خالد بن محمد الحارثي، أن الإدارة استعدت في تنظيم هذه الدورة بـأكثر من 25 معلمًا؛ لتصحيح التلاوة والحفظ والمراجعة والتثبيت والإقراء والإجازة والقاعدة النورانية، من الفترة 19/ 10/ 1440هـ حتى نهاية 19/ 11/ 1440هـ وتضم أكثر من 290 طالبًا.

وبيّن الحارثي أن مثل هذه الدورات الهادفة تحظى بدعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.