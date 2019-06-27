إطلاق مبادرة إيفا في حفر الباطن وهذه أهدافها

المواطن - فواز الأسلمي – حفرالباطن

أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، مبادرة المسؤولية الاجتماعية “إيفاء ” على هامش إطلاق المشاريع التنموية بالمحافظة.

وتأتي مبادرة “إيفاء” التي تقوم على تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وحوكمتها وتنظيم وتنمية المبادرات والمنتديات عبر صناعة الفرص والخيارات في مختلف المجالات لتقدمها لجميع شرائح المجتمع.

وتناولت الأهداف الرئيسية للمبادرة تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الجهات والأفراد، وحوكمة المبادرات وتنظيم آلية تنفيذها، وتوفير تمويل لمنتجات إيفاء المختلفة، وبناء شراكات وتعاون مع مختلف الجهات، وأن تتسم منتجاتها المجتمعية بالأثر والالتزام.