إعادة مباراة الترجي والوداد في بلد محايد

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، المجتمعة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، قرارها بشأن أزمة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019.

وأكد المتحدث باسم “كاف”، هادي هامل، أنه تقرر تثبيت نتيجة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد التي أُقيمت في الرباط؛ وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وإقامة مواجهة الإياب مرة أخرى في بلد محايد.

وقال هامل للصحفيين: “المكتب التنفيذي لكاف استقر على إعادة لقاء الإياب في أرض محايدة؛ لعدم توفر الظروف الأمنية المناسبة خلال لقاء الإياب الذي دار في رادس”.

وأضاف تصريحاته من أمام مقر اجتماع اللجنة في باريس: “سيتم الإبقاء على نتيجة لقاء الذهاب، والمباراة ستكون خارج الأراضي التونسية ولكن بحضور الجمهور”.

وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أُقيم في الرباط قد انتهى بنتيجة 1/1، فيما لم تُستكمل مواجهة الإياب على ملعب رادس، بعد رفض الوداد استكمالها قبل لجوء الحكم لتقنية الفيديو، بعدما ألغى هدفًا في الدقيقة 60.

وبعد توقف مباراة الترجي والوداد لحوالي ساعة ونصف الساعة، قرر الحكم الجامبي باكاري جاساما إنهاء المواجهة النهائية بانسحاب الفريق المغربي، واحتساب النتيجة لصالح الفريق التونسي وتتويجه باللقب القاري.

وأثار قرار الحكم حالة من الغضب الشديد لدى مسؤولي الوداد واتحاد الكرة المغربي، ودعا رئيس الكاف، أحمد أحمد، اللجنة التنفيذية بالاتحاد لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الوقائع المثيرة التي شهدها نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019.