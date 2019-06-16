إعلامي مصري: أردوغان يلعب في عداد عمره

المواطن - متابعة

أكد الإعلامي المصري أحمد موسى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يلعب في عداد عمره”، مشددًا على أن العالم أجمع ضد التحركات التركية.

وتابع موسى في سياق آخر، خلال برنامجه على قناة صدى البلد المصرية، أن أمير قطر تميم بن حمد لا يعرف القراءة والكتابة، وأن من يكتب له خطاباته هو الصهيوني عزمي بشارة.

وأضاف موسى أن عزمي بشارة الحامل للجنسية الصهيونية وعضو الكنيست الإسرائيلي، هو الذراع السياسي لتميم والمحرك الأصلي له، مشيرًا إلى أن النظام القطري افتتح قناة في لندن تحمل اسم “العربي” يديرها بشارة.