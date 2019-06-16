إعلامي مصري: أردوغان يلعب في عداد عمره

إعلامي مصري: أردوغان يلعب في عداد عمره

2019/06/17
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1615
0
طباعة
المواطن - متابعة

أكد الإعلامي المصري أحمد موسى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يلعب في عداد عمره”، مشددًا على أن العالم أجمع ضد التحركات التركية.

وتابع موسى في سياق آخر، خلال برنامجه على قناة صدى البلد المصرية، أن أمير قطر تميم بن حمد لا يعرف القراءة والكتابة، وأن من يكتب له خطاباته هو الصهيوني عزمي بشارة.

وأضاف موسى أن عزمي بشارة الحامل للجنسية الصهيونية وعضو الكنيست الإسرائيلي، هو الذراع السياسي لتميم والمحرك الأصلي له، مشيرًا إلى أن النظام القطري افتتح قناة في لندن تحمل اسم “العربي” يديرها بشارة.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم