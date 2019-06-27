إعمار شريكًا استراتيجيًا لنادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن إتمام رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل إجراءات توقيع اتفاقية شراكة مع إعمار العقارية، لتكون بموجبه شريكًا استراتيجيًا للأزرق.

ووقع رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل عقد الشراكة مع رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، مساء اليوم الخميس، في قاعة كبار الشخصيات في استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وكشف نادي الهلال في بيان رسمي عن أبرز بنود عقود الشراكة مع إعمار العقارية، حيث يمتد إلى 5 أعوام بداية من الموسم المقبل، وتحصل الشركة بموجبه على عدد من الامتيازات أبرزها الإعلان على صدر قمصان فرق كرة القدم.

وشهد التوقيع حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال كل من؛ سلطان بن سعيد، سليمان الهتلان، سلمان التويجري وفيصل الغشيان، والرئيس التنفيذي عبدالله الجربوع، مدير الاستثمار والتسويق في النادي سلطان آل الشيخ.

وحضر من جانب إعمار العقارية، كلٌّ من؛ عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة أحمد المطروشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة أمين جاين، والرئيس التنفيذي للتطوير، بدر سعيد حارب.

وبارك رئيس نادي الهلال فهد بن نافل لجماهير الزعيم توقيع الشراكة مع إعمار إحدى كبريات الشركات في مجال التطوير العقاري، وآمل أن تعود بالنفع على الطرفين.

ومن جانبه، قال رئيس شركة إعمار العقارية: “جاءت شراكتنا مع نادي الهلال أحد أكبر الأندية في القارة الآسيوية، لتؤكد حرصنا الكبير على المضي قدمًا نحو آفاق استثمارية أوسع”.