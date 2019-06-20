إقالة النائب العام السوداني وتعيين عبدالله أحمد عبدالله بديلاً له

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أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قراراً اليوم أعفى بموجبه النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود من منصبه وعين بديلاً عنه عبدالله أحمد عبدالله نائباً عاماً مكلفاً.

والمعروف أن عبدالله أحمد عبدالله من مواليد مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض في 1-1- 1962 وهو حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 1-1-1992.

كان عبدالله أحمد عبدالله رئيساً للنيابة العامة بولاية سنار قبل أن يتم نقله مؤخراً في يونيو 2019م رئيساً للنيابة العامة لقطاع الخرطوم.

ترأس عبدالله أحمد عبدالله بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي عينها النائب العام المكلف السابق.