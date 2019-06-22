إلتون جوزيه: قررت الرحيل عن القادسية بعد هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه لاعب نادي القادسية عن الأمر والذي تسبب في اتخاذه قرار الرحيل عن فريقه بعد هبوطه لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

وتحدث إلتون جوزيه قائلًا: كنت على معرفة برغبة إدارة القادسية بعد التجديد لي منذ ثمانية أشهر، لذا عقدت العزم على الرحيل من الفريق بنهاية عقدي.

وأضاف جوزيه في تصريح سابق: أتمنى أن ألعب في نادٍ سعودي، أقول للسعوديين أحب بلدكم للغاية، وسأعود مجددًا، عندما أخبرت ابني أننا سنرحل من السعودية بعد نهاية الموسم كان حزينًا للغاية.

وأكمل إلتون جوزيه حديثه قائلًا: لاعبو القادسية هم من يتحملون مسؤولية هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، عقدي ينتهي الشهر المقبل مع القادسية، ولدي العديد من العروض في البرازيل والخليج أيضًا.

ويذكر أن نادي القادسية مرّ بفترة من عدم الاستقرار الفني، والتي حدثت نتيجة إقالة المدربين وتعيين آخرين حيث رحل المدرب الصربي ألكسندر ستانوجيفيتش وجاء بدلًا منه المدرب الوطني بندر باصريح، لكنه لم يستمر كثيرًا وتمت إقالته.

واستقرت إدارة نادي القادسية بعد ذلك على تعيين المدرب التونسي ناصيف البياوي، والذي سبق له تدريب نادي القادسية.

وهبط نادي القادسية إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، وذلك عقب التعادل مع نادي الحزم في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري المحترفين يوم 16 مايو الماضي بهدفين لكل فريق، حيث احتل القادسية المركز الرابع عشر.