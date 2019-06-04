إنتاج روسيا النفطي يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

المواطن - متابعة

هبط متوسط إنتاج روسيا اليومي من النفط الخام إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، بعدما تسبب نفط ملوث في توقف مسارها الرئيسي للتصدير.

وقال مصدران مطلعان بحسب “رويترز” على البيانات الرسمية يوم الثلاثاء: إن متوسط إنتاج روسيا النفطي بلغ 10.87 مليون برميل يوميًّا في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو، انخفاضًا من متوسط قدره 11.11 مليون برميل يوميًّا في مايو.

ويأتي الانخفاض في أعقاب اكتشاف خام أورال ملوث في منتصف إبريل في خط أنابيب دروجبا المتجه إلى أوروبا.

وتم استئناف الصادرات عبر المسار الجنوبي لخط الأنابيب، لكن المسار الشمالي الذي يمد بولندا وألمانيا لا يزال متوقفًا. وتشير تقديرات رسمية إلى أن التنظيف الكامل لأنظمة خط الأنابيب سيستغرق شهورًا.