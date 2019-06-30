إنتر ميلان يستهدف ضم لوكاكو

المواطن - مروة نبيل

يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميلان أنطونيو كونتي في التعاقد مع لوكاكو، ويضعه على رأس قائمة الصفقات في الميركاتو الصيفية.

وأكّد موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن إدارة مانشستر يونايتد حدّدت 80 مليون يورو للموافقة على رحيل لوكاكو، موضحة أن إنتر ميلان بحاجة إلى الحصول على الأموال، من أجل تمويل صفقة ضم الدبابة البلجيكية.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن نادي إنتر ميلان يعتزم بيع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، جواو ماريو، دالبرت من أجل تمويل الصفقة لوكاكو.

وشدّد “توتو ميركاتو”، على أن ناديي موناكو وليون الفرنسيين يرغبان في التعاقد مع دالبرت خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومن المتوقع أن يرحل عن صفوف إنتر ميلان قريبًا.