إنجاز جديد لـ راموس مع منتخب إسبانيا

المواطن - محمد سمعه

تألق اللاعب سيرخيو راموس مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بالأمس مع منتخب إسبانيا في مباراة السويد ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وتمكن سيرخيو راموس من إحراز الهدف الأول لـ منتخب إسبانيا في الدقيقة الرابعة والستين من عمر المباراة عبر ركلة جزاء.

وذكر موقع CORAL الشهير للاحصائيات أن سيرخيو راموس أصبح ثاني مدافع في تاريخ منتخب إسبانيا يصل إلى 20 هدف مع اللاروخا بعد مواطنه فيرناندو هييرو نجم ريال مدريد السابق والذي أحرز 29 هدفًا.

وبعد هدف اللاعب سيرخيو راموس في مباراة إسبانيا ضد السويد، وصل مدافع ريال مدريد إلى 109 هدفًا في مسيرته الكروية حتى اللحظة الحالية.

عرض قوي يؤدي إلى الثلاثية

وتمكن منتخب إسبانيا من تقديم عرض قوي أمام المنتخب السويدي في المباراة والتي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.

ويحتل منتخب إسبانيا حاليًا صدارة المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات.

وسيواجه منتخب إسبانيا، المنتخب الروماني في الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2020 في الخامس من سبتمبر المقبل.

ويسعى منتخب إسبانيا إلى التأهل إلى يورو 2020 والمنافسة بقوة على البطولة وذلك من أجل الفوز بها، حيث لم يتمكن منتخب إسبانيا من تحقيق لقب اليورو إلا في ثلاث مناسبات أعوام 1964 و 2008 و 2012.

وتُوج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم مرة وحيدة في تاريخه وكانت في عام 2010 على حساب المنتخب الهولندي بهدف دون رد سجله أندريس إنييستا نجم برشلونة الإسباني السابق.

ويُعد المهاجم المخضرم دافيد فيا لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا برصيد 59 هدفًا.

أما الحارس المعتزل إيكر كاسياس فيُعد أكثر لاعب شارك مع منتخب إسبانيا في مباريات دولية برصيد 167 مباراة.