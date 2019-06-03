إنجاز رابح ماجر يُداعب Mohamed salah

المواطن - مروة نبيل

لعب Mohamed salah دورًا بارزًا في تتويج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، ليطمح بمواصلة الإنجازات والسير على خطى الأسطورة الجزائرية رابح ماجر مع فريق بورتو البرتغالي.

رابح ماجر

ويُعد رابح ماجر من أبرز لاعبي كرة القدم الجزائرية والعربية والإفريقية، بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب برحلة احترافية مميزة، حيث نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 1987 بقميص فريق بورتو البرتغالي.

وسجل رابح ماجر هدف فوز فريق بورتو البرتغالي في شباك بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، وهو الأمر الذي كرره Mohamed salah بعدما سجل هدفًا ضد توتنهام في نهائي الشامبيونزليج.

وأصبح رابح ماجر أول لاعب كرة قدم عربي وإفريقي يحصد لقب الشامبيونزليج ويُسجل هدفًا في المباراة النهائية، وفاز ببطولة كأس الإنتركونتينونتال “مونديال الأندية حاليًا”، قبل أن يُكلل مجهود بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي.

Mohamed salah

ويسير Mohamed salah بخطى ثابتة مع ليفربول هذا الموسم، حيث نجح في التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأحرز أكثر من هدف حاسم في دوري أبطال أوروبا، ليخطف اللقب القاري ويُعادل إنجاز رابح ماجر المميز.

ويأمل Mohamed salah أن يُحقق إنجازات رابح ماجر التاريخية، وأن يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول للفوز ببطولتي كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

وبعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، يطمح Mohamed salah قيادة منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الإفريقية، ليكون مرشحًا قويًا لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

يُذكر أن رابح ماجر أول لاعب عربي يحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا عام 1987، فيما حصد المغربي أشرف حكيمي اللقب مع ريال مدريد الإسباني، وسجل هدفًا، ليكون Mohamed salah ثالث اللاعبين العرب.