إنجاز مميز يحققه محمد صلاح بعد هدفه المبكر في توتنهام

المواطن - محمد سمعه

نجح المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في أن يُسجل الهدف الأول للريدز في شباك نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان محمد صلاح سجل هدفه ليفربول الأول في الدقيقة الأولى من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم السلوفيني دامير سكومينا بعدما لمس اللاعب الفرنسي موسى سيسوكو للكرة بيده في منطقة دفاع فريق توتنهام.

وأصبح اللاعب محمد صلاح هو أول لاعب مصري يُسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة أن صلاح يريد كذلك أن يكون أول لاعب مصري يفوز ببطولة دوري الأبطال وثاني لاعب عربي يُتوج بها بعد الجزائري رابح ماجر والتي فاز بها مع نادي بورتو البرتغالي.

وتُقام مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث انطلق اللقاء في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وكان فريق ليفربول تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق برشلونة الإسباني، أما نادي توتنهام فتمكن من العبور للمباراة النهائية بعد إقصاء نادي أياكس أمستردام الهولندي.