إنشاء إدارة مستقلة بصامطة طلب يتجدد مع زيارة وزير التعليم

علي مدخلي ـ جازان

يستقبل أبناء محافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان والتي تشمل كلًّا من محافظات صامطة وأحد المسارحة والحرث والطوال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في زيارته لهم يوم غد الاثنين بمطلب إنشاء إدارة تعليم مستقلة لمحافظات الحد الجنوبي مقرها محافظة صامطة مع وجود المبررات المنطقية لافتتاح إدارة تعليم.

كما يُطالب الأهالي الوزير بالنظر في وضع هذه المحافظات كونها محافظات قريبة من بعضها البعض، وكذلك موقعها في الحد الجنوبي، وكذلك العدد الكبير للمدارس والذي يتجاوز 400 مدرسة وحوالي 5000 معلم ومعلمة، وما يقارب 60 ألف طالب وطالبة، آملين منه تحقيق هذا المطلب الذي طال انتظاره منذ أكثر من 38 عامًا من المطالبة والاستفادة من الدعم المطلق الذي توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، للتعليم بصفة عامة وللحد الجنوبي بصفة استثنائية.

وعود متكررة

وقال علي بن محمد العواف مدير مكتب التعليم بصامطة والمسارحة سابقًا: إن محافظات الحد الجنوبي لها مطالبات منذ عام 1402هـ تقريبًا بافتتاح إدارة تعليم في محافظة صامطة ولم تتم، وتم إعادة الطلب مرة أخرى في عام 1417هـ تقريبًا، ولكن الوزارة اعتذرت مرة أخرى واكتفت بافتتاح مكتب للتعليم في عام 1418هـ في صامطة ومكتب آخر في المسارحة والحرث لخدمة مدارس هذا القطاع.

وأردف عواف أن المجلس المحلي بمحافظة صامطة أوصى بافتتاح إدارة تعليم وتم رفعها لمجلس المنطقة بإمارة منطقة جازان والذي قام بدورة برفعها لوزارة التعليم، ولا زال الطلب حبيس الأدراج داخل الوزارة مطالبًا بتحقيق هذا المطلب، خاصة أن القطاع الجنوبي يوجد به عدد من الكوادر الإدارة والتربوية المتميزة التي تستطيع قيادة دفة العملية التعليمة في حال إنشاء إدارة تعليم مستقلة.

رغبة عدد كبير من المدارس والمعلمين

بدوره شدّد الشيخ محمد الحسن أبو طالب، شيخ شمل آل خيرات بصامطة، على ضرورة أن تلتفت وزارة التعليم إلى مطالب محافظة صامطة والحد الجنوبي بوصفها تشمل على عدد كبير من المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وبها كثافة سكانية كبيرة جدًّا، بالإضافة إلى موقعها الحدودي لذا فهناك حاجة للسكان إلى إدارة تعليم، تسهم في تخفف العبء على الإدارة العامة في المنطقة، وتعزز العمل التربوي والإشرافي إضافة إلى تكبد أولياء الأمور الذهاب إلى جازان لإنجاز المعاملات الخاصة بهم.

مطالب محافظات الحد الجنوبي

من جانبه قال المعلم علي فقيهي نطالب من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بضرورة الالتفات إلى مطالب محافظات الحد الجنوبي والتي تشتمل على أربع محافظات ذات كثافة سكانية عالية، لافتًا إلى أن وجود إدارة تعليم مستقلة تسهم في تخفف العبء على الإدارة العامة في المنطقة، وتعزز العمل التربوي والإشرافي إضافة إلى حماية أولياء الأمور من عناء الذهاب إلى جازان لإنجاز المعاملات الخاصة بهم.

أمل يتجدد

من جهته أوضح هادي بن يحيى طالبي، مشرف تربوي متقاعد، أن المطالبة بإدارة تعليم في محافظات الحد الجنوبي مقرها محافظة صامطة بدأت منذ وقت مبكر وبالتحديد عام 1402هـ أي قبل 38 عامًا عندما رُفع طلب للوزارة في ذلك الوقت بافتتاح إدارتي تعليم في صامطة في صبيا، وتمت الموافقة لصبيا ولم تتم الموافقة لصامطة حينها، وتم رفع طلب آخر لوزير التعليم الدكتور محمد الرشيد، رحمه الله، ولكن لم يتم الرد عليه، آملًا أن يتحقق هذا الحلم على يد الوزير الدكتور حمد آل الشيخ وهذا مطلبنا له في هذه الزيارة وخاصة في ظل ما يلقاه التعليم في المملكة بصفة عامة والتعليم بالحد الجنوبي من دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة.