إيداع دعم القرض العقاري الأسبوع المقبل والتعويض بأثر رجعي للمستفيدين السابقين

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أنه سيتم إيداع القروض العقارية لمستفيدي برنامج سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد التعديل على آلية الدعم لمن يزد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال.

وقال سيف السويلم: سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط التالي (هنا).

وكان صندوق التنمية العقارية اعتمد تعديلاً على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، وذلك بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، في تصريح سابق له أن الصندوق أجرى تعديلات وتحسين على مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

وأضاف أن أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 %، مفيدًا أنه في حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95 % بعد خصم معدل 5 % مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.