إيران تدخل مرحلة التهوّر الإستراتيجي وتعاني من الانفجار الداخلي

المواطن - الرياض

قال الكاتب والمحلل السياسي، إيميل أمين: إن التوترات بين واشنطن وطهران تنعكس فعليًّا على منطقة الشرق الأوسط، إذ تسود حالة الارتباك والقلق المنطقة للتبعات، ورأى أن إيران دخلت لما أسماه مرحلة “التهوّر الإستراتيجي”، وحاولت استدراج المملكة والإمارات إلى الصدام المباشر، إلا أنها لم تفلح في ذلك الأمر.

وأضاف أمين خلال لقاء له على فضائية الغد، مع الإعلامي حازم الزملي، أن إيران تعاني من انفجار داخلي لذلك هي تسعى إلى تصدير المشهد إلى الخارج، لافتًا إلى الاحتكاك بالقوات الأمريكية كان بمثابة خطٍّ أحمر تجاوزته إيران، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتراجع عن الهجوم بل يريد أن يخنق النظام بأيدي الملالي أنفسهم في الداخل.

وأوضح أمين أن التصريحات الصادرة من الداخل الإيراني تؤكد أن العقوبات الاقتصادية تؤتي ثمارها أكثر من قصف المواقع العسكرية الإيرانية، لافتًا إلى أن إيران تعاني من ضائقة اقتصادية هائلة وتحاول إقناع العالم أن انفجار المشهد في المنطقة سيؤدي إلى انهيارات جسيمة في البنية التكوينية للاقتصاد العالمي.