إيران تنقل تهديداتها إلى الجو وتدفع شركات الطيران إلى تغيير مسارها

المواطن - الرياض

بعد أن استهدفت إيران ناقلات النفط بالمتفجرات في خليج عُمان، مهددة تدفق الطاقة العالمية، انتقلت تهديداتها إلى الجو، حيث أجبرت شركات الطيران على تغيير مساراتها، حيث بدأت شركات طيران كبرى من جميع أنحاء العالم، إعادة توجيه رحلاتها لتجنب المناطق المحيطة بمضيق هرمز في أعقاب إسقاط إيران لطائرة استطلاع عسكرية أمريكية هناك، أمس الخميس.

وحذرت السلطات الأمريكية من أن الطائرات التجارية قد تتعرض للهجوم عن طريق الخطأ في هذه المنطقة، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن هناك “احتمال حدوث سوء التقدير أو خطأ في التعريف” في المنطقة بعدما أسقط صاروخ “أرض- جو” إيراني، الخميس، طائرة من طراز “آر كيو- 4 إيه غلوبال هوك” تابعة للبحرية الأمريكية، وهي طائرة غير مأهولة جناحها أكبر من طائرة بوينغ 737.

وأوضحت شركة “كانتاس” الأسترالية وشركة الطيران الهولندية “كيه إل إم” و”لوفتهانزا” الألمانية والخطوط الجوية البريطانية بعد الإعلان الأمريكي، أنها ستتجنب المنطقة أيضًا.

ولفت خبراء طيران إلى أن حظر الطيران من المرجح أن يمتد فقط حوالي 12 ميلًا قبالة الساحل الإيراني.

وحذرت إدارة الطيران الأمريكية من وجود خطر في المنطقة، لكن تحذير الجمعة أثار قلقًا شديدًا من الخطر الذي يقول كل من الوكالة ومحللون إنه حقيقي بعد إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في عام 2014.

وحذرت “أو بي إس غروب”، الشركة التي توفر التوجيه لشركات الطيران العالمية، من أن “خطر سقوط طائرة مدنية في جنوب إيران حقيقي”.

كما قررت الإمارات تحويل مسار رحلات طيرانها المدني عن مناطق التوتر المحتملة بين واشنطن وطهران.