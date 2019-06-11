إيطاليا ضد البوسنة .. دجيكو يهز شباك الأتزوري بعد 600 دقيقة

المواطن - مروة نبيل

سجل إيدين دجيكو هدفًا في شباك الأتزوري خلال مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك المُقامة الآن، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هدف دجيكو في مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك، كسر صمود شباك الأتزوري التي بقيت نظيفة لمدة 600 دقيقة.

وحافظ منتخب الأتزوري على نظافة شباكه خلال مرحلة التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، حيث لم يستقبل أي هدف أمام فنلندا، ليشتنشتاين واليونان، ليكون هدف دجيكو في مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك هو الأول.

وقبل مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك، يتصدر منتخب الأتزوري جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما يأتي المنتخب البوسني رابعًا برصيد 4 نقاط.