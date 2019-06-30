إيفانكوفيتش يُحدد شعار الأهلي الجديد

المواطن - محمد سمعه

تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك خلال الفترة الأخيرة؛ من أجل وضع خطة الإعداد للموسم الجديد.

ويأتي تعاقد النادي الأهلي مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش؛ وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية للراقي خلال الموسم الجديد.

وكان المدرب إيفانكوفيتش حدد شعار الأهلي الجديد، حيث وعد جمهور الأهلي بأنه سيقدم كرة قدم جذابة وهجومية خلال الفترة المقبلة مع الراقي.

ومر النادي الأهلي بفترة من عدم الاستقرار الفني والإداري أدت إلى ابتعاد الأهلي عن المنافسة على لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، بالإضافة إلى خسارة الفرصة في المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وتوديع البطولة من دور الثمانية.

وجاء برانكو إيفانكوفيتش لتدريب النادي الأهلي لمدة موسمين خلفًا للمدرب الأوروغوياني خورخي فوساتي، والذي تمت إقالته من تدريب الراقي بعد توديع البطولة العربية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان احتل المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ليلعب الراقي على الملحق الآسيوي في العام المقبل.