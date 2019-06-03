ابن سحيم : قطر لن تكون خنجراً إيرانياً إرهابيًا في خاصرة الخليج
أكد أن القطريين يرفضون أن تكون دوحتهم كرة تتقاذفها تركيا وإيران

ابن سحيم : قطر لن تكون خنجراً إيرانياً إرهابيًا في خاصرة الخليج

2019/06/03
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن الشعب القطري الواعي لن يسمح أن تكون بلاده خنجراً إرهابياً في يد إيران توجهه إلى دول الخليج وأهله.

وأكّد ابن سحيم أنه كما تمّ قطع يد الإخوان في العديد من الدول العربية، سيتم القضاء على نظام الملالي وزبانيته في العديد من الدول العربية.

وقال ابن سحيم : والله ثم والله لن تكون قطر خنجراً إيرانياً إرهابياً موجهاً إلى الخليج وأهله وإن ظن الفاسقون ذلك، وكما بترت الإصبع الإخوانية فستلحقها إصبع نظام الملالي ولن يرضى القطريون وهم العرب المسلمون أن تكون دوحتهم كرة تتقاذفها تركيا وإيران ضد دينهم ووطنهم وأهلهم.



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