ابن نافل أحدثهم.. تعرف على رؤساء نادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

اكتسح فهد بن نافل منافسه موسى الموسى في انتخابات نادي الهلال؛ حيث حصد أكثر من 15 ألف صوت، ليفوز بمنصب رئيس مجلس الإدارة لمدة الأربعة أعوام المقبلة.

وتضم قائمة فهد بن نافل كلًّا من؛ سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان بن ناصر جبران الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج.

رؤساء الهلال:

وجاءت قائمة رؤساء نادي الهلال منذ تأسيسه وحتى الآن، كالتالي؛ عبدالرحمن بن سعيد في أكثر من فترة، حيث ترأس مجلس الإدارة من 1957 وحتى 1965، ومن 1966 إلى 1970، أخيرًا من 1990 حتى عام 1992.

وترأس عبدالرحمن الحمدان مجلس إدارة الهلال من 1965 حتى 1966، فيما تولى عبدالرحمن العبدان منصب الرئيس عام 1970، وجاء فيصل الشهيل من 1970 وحتى 1972، وتواجد الأمير عبدالله بن ناصر من 1972 إلى 1976، ومن 1978 حتى 1981.

وتولى الأمير هذلول بن عبدالعزيز رئاسة نادي الهلال من 1976 حتى 1978 ومن 1981 إلى 1982، وتواجد الأمير عبدالله بن سعد من عام 1982 إلى 1990، ومن 1993 حتى 1994، وترأس محمد المفتي مجلس الإدارة من 1992 إلى 1993، وجاء الأمير خالد بن محمد من 1994 حتى 1996.

وتواجد فواز المسعد في منصب الرئيس أعوام 1996، 2000 و2002، وترأس الأمير بندر بن محمد مجلس الإدارة من 1996 حتى 2000، وجاء الأمير سعود بن تركي من عام 2000 حتى 2002، وشغل الأمير عبدالله بن مساعد منصب الرئيس من 2002 إلى 2004.

وجاء الأمير محمد بن فيصل من 2004 حتى 2008، ومن 2018 إلى 2019، وتواجد من عام 2008 حتى 2015 الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وترأس محمد الحميداني مجلس إدارة الهلال عام 2015، وشغل الأمير نواف بن سعد منصب الرئيس من 2015 إلى 2018.

وشغل الأسطورة سامي الجابر منصب رئيس نادي الهلال عام 2018، وتواجد عبدالله الجربوع في 2019، قبل أن يفوز فهد بن نافل اليوم ليكون رئيسًا للأزرق من 2019 وحتى 2023.