ابن نافل: انتخابات الهلال جسدت روحًا تنافسية بشرف لخدمة الكيان

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الجديد، فهد بن نافل، بالروح التنافسية بين مرشحي الرئاسة بالزعيم، مؤكدًا أن الجميع يسعى لخدمة الكيان وتحقيق تطلعات الجماهير خلال الفترة المقبلة.

فهد بن نافل:

وحسم فهد بن نافل انتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال لصالحه لمدة الأربعة أعوام المقبلة بعدما حصل على 15 ألف و61 صوتًا، مقابل 612 صوتًا للمرشح موسى الموسى.

وتضم قائمة فهد بن نافل في عضويتها كلًّا من؛ سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان بن ناصر جبران الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج.

ابن نافل يشكر القيادة:

وفي أول تعليق له بعد فوزه بالانتخابات، قال فهد بن نافل: “أتقدّم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله- بالشكر على إتاحتهما الفرصة لشباب المملكة لخدمة رياضة الوطن بما يحقق تطلعاتهما وينسجم مع رؤية المملكة 2030”.

وتابع: “أشكر سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على جهوده الكبيرة، للارتقاء برياضة المملكة ومواكبة النهضة التي نعيشها على الأصعدة كافة، حيث جاء الحراك الرياضي الأخير بتحديث لائحة الأندية وعقد الجمعيات العمومية، تمكينًا للأندية لتعزيز قدراتها وتطوير مخرجاتها”.

روح تنافسية:

وأضاف فهد بن نافل في تغريداته عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “جسّدت انتخابات الهلال خلال الأيام الماضية روحًا تنافسية تسابق من خلالها المرشحون نحو الفوز بشرف وتكليف خدمة كيان الهلال العظيم.. ونبقى في الختام أيًّا كانت النتيجة- وفقًا لأدبيات الهلال- بقيادة رجال على قلب رجّال”.

وأعاد فهد بن نافل نشر تغريدة منافسه الموسى، لتهنئته وإعلانه عن دعمه له في الهلال، وعلق عليها قائلًا: “أشكر أخي موسى الموسى على التهنئة، وجميعنا نسعى نحو هدف واحد وهو خدمة نادي الهلال أيًّا كانت المسميات، فغايتنا تحقيق تطلعات الجماهير الهلالية ومواصلة استمراره زعيمًا في كل المنافسات”.

واختتم حديثه قائلًا: “أشكر أعضاء الجمعية العمومية، على رأسهم الوليد بن طلال لانتخابهم القائمة المرشحة برئاستي، وأسأل المولى القدير أن يمدنا كمجلس إدارة بتوفيقه وسداده لمواصلة زعامة الهلال وريادته على جميع الأصعدة، كما أود أن أثمّن دعم جماهير الزعيم، وحرصهم، وحبهم، الذي نعدّه وقودنا في خدمة النادي”.