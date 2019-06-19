اتحاد القدم يُعلن القائمة النهائية المُرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارته

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن القائمة النهائية المُرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارته خلال الدورة الرابعة.

وجاءت القائمة النهائية مكونة من:

ياسر المسحل رئيسًا، خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، أضواء العريفي عضوًا، بندر الأحمدي عضوًا، تركي السلطان عضوًا، خالد مقرن عضوًا، عبدالله كبوها عضوًا، عبدالعزيز العفالق عضوًا، معيض الشهري عضوًا، نزيه النصر عضوًا، نعيم البكر عضوًا.

وأكدت لجنة الانتخابات في وقت سابق على منح الحق لكل من لديه تظلّم بسبب استبعاده من الترشح أو التقدم بطعن ضد أي من المرشحين، حيث سيتقدم بالطعن أو بتظلّمه للجنة الاستئناف عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض خلال الفترة من الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق التاسع من يونيو حتى الخامسة من مساء الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يونيو.

ويذكر أن قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا، كان تقدم باستقالته من رئاسة اتحاد القدم، وذلك بعد العديد من المشكلات والتي قابلته مثل خروج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من دور ثمن النهائي في بطولة كأس آسيا 2019، بجانب تعرضه للهجوم الشديد من قبل سعود آل سويلم رئيس النصر.

وكانت لجنة الانتخابات قامت بوضع ضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي التي تبدأ غدًا الخميس وتستمر حتى 28 يونيو الجاري.