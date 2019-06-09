اختطاف عاملينِ لبنانيينِ في نيجيريا

المواطن - متابعة

قال مُتحدث باسم الشرطة النيجيرية يوم الأحد إن مسلحين خطفوا عاملينِ لبنانيينِ كانا يعملان في شق طريق بولاية ريفرز الغنية بالنفط.

وقال نامدي أوموني المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز في تصريحات نقلتها رويترز إن العاملين خُطفا يوم الجمعة من موقع في منطقة أندوني.

وأضاف ”تمّ استدعاء البعض للاستجواب ونأمل في أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيين بحلول نهاية اليوم“.

وتشيع عمليات الخطف في منطقة دلتا المنتجة للنفط حيث تقع ولاية ريفرز.

وفي أبريل نيسان، خطف مُسلح اثنينِ من العمال الأجانب من منصة نفطية مما دفع شرطة الولاية إلى تعزيز الأمن في المنطقة.