اختفاء جسر في روسيا وزنه 68 طنًّا يثير الحيرة!

المواطن - متابعة

فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًّا بعد اختفاء جسر يبلغ 68 طنًّا، في منطقة القطب الشمالي في روسيا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الهيكل الذي يبلغ طوله 75 قدمًا تم تفكيكه فوق نهر أومبا في منطقة مورمانسك الروسية. وقد بدأت تقارير اختفاء الجسر الغامض تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الروسي.

وأظهرت الصور التي تم مشاركتها عبر الإنترنت جزءًا من الجسر على الجانبين بينما الجزء في المنتصف مفقود.

وبعد عشرة أيام فقط، ظهرت المزيد من الصور، وأظهرت أنه لا يوجد أثر للجسر وحتى الحطام في المياه قد اختفى، ويتكهن السكان المحليون أن الجسر تمت سرقته على يد لصوص.