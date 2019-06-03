ارتفاع أسعار الملابس في أسواق حفر الباطن وغياب تام للرقابة!

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تنشط الحركة التجارية بأسواق محافظة حفر الباطن، وسط كثافة من المتسوقين لتأمين احتياجات ومستلزمات العيد.

وشهدت أسواق المحافظة قدوم المواطنين من محافظة رفحاء التي تبعد 280 كيلو مترًا، وكذلك من المراكز البعيدة التابعة للمحافظة، حيث يبدأ الازدحام يوميًّا من بعد صلاة العصر وحتى بعد منتصف الليل.

وتسبب التكدس في اختناق مروري بشوارع وأسواق حفر الباطن، ليستنفر المرور بشكل كامل لتنظيم الحركة أمام الأسواق وإغلاق بعض التقاطعات، والتحكم يدويًّا في الإشارات المرورية.

وتذمر عدد من المتسوقين من ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بأضعاف سعرها خلال هذه الأيام، وسط غياب من الجهات الرقابية للحد من هذه الظاهرة المتكررة سنويًّا.

وقال فايز الحبلاني في تصريحات إلى “المواطن“: إن أصحاب المحلات التجارية يستغلون المتسوقين تحت ذريعة المواسم ويرفعون الأسعار بشكل خيالي مسببين أزمة مالية لذوي الدخل المحدود من المواطنين، خصوصًا من يعتمدون على الضمان الاجتماعي.

ومن جهته، أكد عمر الشهراني أنه اشترى فستانًا لإحدى بناته بـ80 ريالًا قبل أسبوعين ليعود إلى نفس المحل ويشتري نفس فستان لشقيقتها الأخرى بـ120 ريالًا.

أما المواطن فهد الظفيري فتساءل: لماذا المتسوق يتعرض لاستغلال أصحاب المحلات التجارية؟! وأين دور فرع وزارة التجارة بمراقبة الأسعار خصوصًا هذه الأيام؟!