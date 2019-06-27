ارتفاع أسعار النفط قبل ساعات من انطلاق قمة العشرين

المواطن - الرياض

صعدت أسعار النفط قبل ساعاتٍ من انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، وبفعل توقعات بأن منظمة أوبك ستمدد اتفاقية خفض الإنتاج، بينما يترقب المستثمرون اجتماعًا بين رئيسي الولايات المتحدة والصين قد يسفر عن انفراجة في محادثات التجارة على هامش قمة العشرين.

وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 66.55 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات لتغلق عند 59.43 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي إن من المتوقع أن تُمدد أوبك اتفاق خفض الإمدادات في اجتماع المنظمة الأسبوع القادم وأن تناقش المزيد من الخفض.

وأبلغت مصادر هذا الشهر أن الجزائر طرحت فكرة إضافة حوالي 600 ألف برميل يوميًا إلى التخفيضات الإنتاجية.

وسيعقب اجتماع أوبك قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في اليابان خلال ساعات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن من الممكن أن يتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين لكنه مستعد لفرض رسوم جمركية أميركية على المزيد من البضائع الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.

يُذكر أن مدينة أوساكا اليابانية تستضيف اليوم الجمعة، قمة مجموعة العشرين بمشاركة المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب إفريقيا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة أمريكا.

وتناقش القمة في هذا العام عددًا من القضايا التي تهم العالم أبرزها تأثير التحولات المناخية، والاستثمار في البنية التحتية والهيكلة المالية الدولية.

ونشر الموقع الرسمي للقمة أن الحكومة اليابانية عازمة للقيام بدور قيادي قوي في دفع المناقشات نحو حل القضايا العديدة التي تواجه المجتمع الدولي الآن.

يُذكر أن مجموعة 20 تأسست سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضًا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.