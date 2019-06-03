ارتفاع عدد قتلى اعتصام السودان لـ30 والنائب العام يفتح تحقيقًا

المواطن - متابعة

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن عدد ضحايا العنف في الاعتصام تجاوز الـ30، فيما ذكرت وكالة أنباء السودان أن النائب العام شكّل لجنة للتحقيق في العنف عند موقع الاعتصام.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة: إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم خلال فض اعتصام في وسط العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، ارتفع إلى أكثر من 30.

وأضافت اللجنة أنه من المرجح زيادة العدد في ظل عدم الانتهاء بعد من حصر العدد الفعلي للقتلى، بحسب “العربية”.

وجدد المجلس الانتقالي السوداني الدعوة للتفاوض في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى التحول المنشود، معبرًا عن أسفه تجاه تطور الأوضاع ووقوع خسائر وإصابات.

وأشار إلى أن هناك مجموعات متفلتة احتمت بميدان الاعتصام؛ ما استدعى ملاحقتها، مشددًا على حرصه على أمن الوطن والمواطنين.