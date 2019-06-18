ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية بفضل آمال محادثات التجارة

المواطن - متابعة

صعدت الأسهم الأمريكية يوم أمس الثلاثاء، واقترب المؤشر ستاندرد أند بورز 500 من مستوى قياسي مرتفع، بعد أن جددت واشنطن محادثات التجارة مع بكين، مما عزز المعنويات فضلًا عن تنامي ثقة المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 354.74 نقطة بما يعادل 1.36% ليصل إلى 26467.27 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 28.09 نقطة أو 0.97 بالمائة مسجلًا 2917.76 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 108.86 نقطة أو 1.39 بالمائة إلى 7953.88 نقطة.