استبعاد خربين من منتخب سوريا نهائيًا

المواطن - مروة نبيل

قرر مدرب منتخب سوريا الأول لكرة القدم، فجر إبراهيم استبعاد نجم نادي الهلال عمر خربين بشكل نهائي من صفوف نسور قاسيون، لأسباب انضباطية.

ولم يلتزم عمر خربين بالمعسكر التدريبي الأخير لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، وتخلف عن مباراتي إيران وأوزبكستان الوديتين دون عذر، الأمر الذي أثار غضب الجهاز الفني ودفعه لاتخاذ قرار استبعاده.

وخسر منتخب سوريا الأول لكرة القدم بخماسية دون رد ضد إيران، وهُزم بهدفين نظيفين أمام أوزبكستان، بعدما فقد العديد من لاعبيه بسبب الإصابات والغيابات.

وقال في مؤتمر صحافي عُقد، اليوم الخميس: “سيتم استبعاد عدة لاعبين وضم لاعبين جدد من عناصر المنتخب الأولمبي إلى تشكيلة المنتخب الأول”.

وتابع: “هناك قرارات ستصدر عن اتحاد الكرة ورفعنا توصيات لاستبعاد بعض اللاعبين وعمر خربين وأحمد الصالح لن يكونا معنا في المرحلة القادمة، وكذلك أياز عثمان وغابريال السومي لأسباب فنية وسلوكية”.

وأضاف قائلًا: “كانت هناك موافقة مسبقة من جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم للالتزام بمعسكر المنتخب وفوجئنا بعدم التحاق عمر خربين رغم وجوده في دمشق والحقيقة أنه لم يقدم أي عذر لعدم التحاقه فتقرر استبعاده نهائيًا”.

ويُعد عمر خربين واحدًا من أبرز اللاعبين السوريين في الوقت الحالي، وأعاره نادي الهلال خلال الفترة الماضية إلى صفوف فريق بيراميدز المصري، واُختير كأفضل لاعب في آسيا 2017.

وشارك عمر خربين صاحب الـ25 عامًا مع منتخب سوريا الأول لكرة القدم في 38 مباراة دولية، وتمكن من تسجيل 18 هدفًا.