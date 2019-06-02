استطلاع: أغلب الأميركيين يرفضون عزل ترامب

المواطن - متابعة

يُعارض أغلبية المشاركين الذين شملهم استطلاع حول عزل الرئيس الأميركي ترامب عن السلطة، هذا الإجراء، لكن الغالبية العظمى من الديمقراطيين يؤيدون القيام بذلك.

ووجد الاستطلاع أن عددًا كبيرًا من الناخبين يصل إلى 43 في المئة لا يؤيدون أي إجراء ضد الرئيس، بما في ذلك 44 في المئة من المستقلين، فيما رأى 37 في المئة عزل الرئيس وإزاحته، بحسب “العربية”.

وبدا جليًا أن الديمقراطيين هم الذين يؤيدون مسألة العزل، فـ 60 في المئة منهم الذين شملهم الاستطلاع قالوا بالإزاحة، غير أن 36 في المئة فقط من المستقلين يؤيدون ذلك.

وقال 20 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستطلاع، إن ترامب يجب أن يخضع للرقابة من قبل الكونغرس.

وأظهر الاستطلاع الجديد، الذي أجري بعد استقالة المحامي الخاص روبرت مولر وتصريحاته الأخيرة، العديد من علامات التحذير للديمقراطيين الذين يستنفرون لبدء إجراءات عزل ضد ترامب.

وقال 68 في المئة من المستطلعين إن الديمقراطيين في الكونغرس يجب أن يقبلوا ما توصل إليه مولر بأنه لا توجد مؤامرة جنائية.

كما قال 65 في المئة إن الديمقراطيين يجب أن يقبلوا استنتاج النائب العام وليام بار بأن الرئيس لم يعرقل العدالة.

وأوضح 63 في المئة من المجيبين أن التحقيقات مع ترامب تضر بالبلاد، بينما قال 58 بالمئة إن الوقت قد حان للكونغرس لطي صفحة التحقيقات الروسية.

لكن قد يكون ذلك عملية صعبة بالنسبة للقاعدة الديمقراطية، حيث قال عدد كبير من الديمقراطيين (25 في المئة)، إن عزل ترامب يجب أن يكون الأولوية العليا بالنسبة للأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، يليه 18 في المئة ممن قالوا إن الحزب يجب أن يركز على برنامج أوباما الصحي، و14 في المئة ممن قالوا إن على الديمقراطيين إعطاء الأولوية لتحفيز الاقتصاد.