استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الاتحاد العربي

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن استقالته رسميًّا من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وقال تركي آل الشيخ: “بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية”.

وتابع آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرًا ومقدرًا ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام”.

يُذكر أنه تم إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه، شهر ديسمبر الماضي، وتقدم بعد ذلك باستقالته من رئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.