استمرار التسجيل في مراكز الرعاية النهارية حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في مراكز الرعاية النهارية لازال متاحاً.

ودعت العمل المستفيدين الراغبين بالالتحاق بالمراكز عدم الاعتماد على إشعارات القبول للسنة الماضية، والمسارعة في التسجيل لهذا العام قبل 6 ذي القعدة عبر الرابط: (هنا) أو زيارة مكاتب الخدمات المساندة للمساعدة.

وكانت الوزارة حدّدت عدداً من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة ممّن يعانون اضطراباً فكرياً متوسطاً أو شديداً، حيث سيتم تحويل مَن تتجاوز درجة ذكائهم هذه الدرجة إلى المراكز التابعة لوزارة التعليم، كما يجب ألا يكون المستفيد مسجلاً في برامج التعليم العام أو الخاص أو التربية الخاصة، إضافة إلى خلوه من المشكلات الصحية والأمراض السارية والمعدية، والاضطرابات النفسية والسلوكية التي تشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين، وخلوه من الأمراض المانعة للقبول مثل الصرع المستعصي وضعف عضلة القلب والفشل الرئوي والكلوي، وعدم اعتماده على أجهزة طبية متصلة.

يُذكر أن الوزارة اعتمدت عدداً من الإجراءات التسهيلية بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين التسجيل في مراكز الرعاية النهارية البالغ عددها 193 مركزاً موزعة في مختلف مناطق المملكة.