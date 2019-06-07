اشترى قطعة أثرية بـ 22 ريال وباعها ورثته بـ 4.8 مليون

اشترى بائع قطع أثرية في أسكتلندا، قطعة شطرنج من العاج، بقيمة 6 دولارات أي ما يعادل 22 ريال، ولكنه لم يعرف بأنه قد حصل على إحدى أكثر قطع الشطرنج شهرة في العالم.

واحتفظ المشتري بالقطعة الأثرية في درج خزانة لمدة 55 عاماً، ولكن عائلته اكتشفت الأمر بعد أن أخذتها لدار سوثبي للمزادات في لندن، حيث إن القطعة قد تساوي قيمتها 1.3 مليون دولار أي أكثر من 4.8 مليون ريال.

ويُذكر أن قطع “Lewis Chessmen”، عُثر عليها في هبريدس في عام 1831، ولكن ظروف اكتشافها بقيت غامضة، إذ عُثر على 93 قطعة، غالبيتها منحوتة من العاج، ولكن قطعة الفارس وأربعة “حراس” كانت مفقودة.

وأشارت دار مزاد سوثبي، في بيان صحفي، إلى أن النظرية الرائدة حول أصل القطع تقول إنها نقشت بين أواخر القرن الـ 12 وأوائل القرن الـ 13 في تروندهايم بالنرويج. ويُذكر أن 82 قطعة تعرض الآن في المعرض البريطاني في لندن، بينما تعرض 11 قطعة أخرى في المتحف الوطني الأسكتلندي بإدنبرة.

وستُعرض القطعة التي اكتشفت حديثاً، لمجسم رجل ملتحٍ يحمل سيفاً باليد اليمنى ودرعاً باليسرى، في مزاد سوثبي في لندن بتاريخ 2 يوليو، لتكون المرة الأولى التي تسجل فيها أي قطعة من مجموعة “Lewis Chessmen” في المزاد.







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