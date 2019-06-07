اصطدام حافلة بإشارة معلقة يقتل أكثر من 17 شخصًا في دبي

المواطن - متابعة

لقي أكثر من 17 شخصًا من جنسيات مختلفة مصرعهم وأصيب آخرون، إثر ارتطام حافلة بإشارة طريق مُعلقة في دبي.

وقالت الشرطة: إن الحافلة التي تحمل لوحة أرقام مرورية من سلطنة عمان كانت تُقل 31 راكبًا وقت وقوع الارتطام على طريق الشيخ محمد بن زايد.

وقال مسؤولون هنود إن 8 من مواطنيهم كانوا بين القتلى.

ويتلقى سائق الحافلة، وهو في الخمسينيات من عمره، علاجًا من إصابات طفيفة تعرض لها، بينما تجري التحقيقات في وقوع الحادث، بحسب “بي بي سي”.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري: “أحيانًا يؤدي خطأ أو إهمال طفيف أثناء قيادة المركبة إلى تبعات وخيمة”.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن الحافلة انحرفت لتتفادى لافتة تشير إلى الحد المسموح به في الارتفاع، والتي شقت سقف الحافلة.