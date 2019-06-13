اعتزال كاسياس .. حقيقة أم شائعة؟

المواطن - مروة نبيل

يُحيط الغموض بمستقبل الحارس الإسباني إيكر كاسياس حول الاستمرار في الملاعب أو الاعتزال، بعد تعرضه لأزمة صحية، شهر مايو الماضي، الأمر الذي أبعده عن المشاركة مع بورتو البرتغالي.

وأكدت صحفية “أجوجو” البرتغالية، أن حارس المرمى الإسباني كاسياس سيعتزل لعب كرة القدم، وسيشغل منصبًا في الإدارة الفنية لنادي بورتو خاصة أنه لن يستطيع مواصلة مسيرته الرياضية بعد ذلك.

ومن جانبه، علق كاسياس عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أنباء اعتزاله هذا الموسم، قائلًا: “نفس هذه الأخبار ظهرت منذ شهر تقريبًا ولا علاقة لها بالحقيقة”.

ويحتاج حارس مرمى ريال مدريد الإسباني السابق، كاسياس لفترة راحة قبل اتخاذ قراره النهائي، والذي سيكون مع بداية فترة استعداد بورتو البرتغالي في منتصف الشهر المقبل.

وكان الإسباني إيكر كاسياس صاحب الـ38 عامًا، قد تعرض لأزمة قلبية، شهر مايو الماضي، خلال مشاركته في مران بورتو البرتغالي، وتم نقله إلى المستشفى، وخضع لعملية قسطرة.

وبعد خروجه من المستشفى، أكد كاسياس أنه لا يعرف مستقبله الكروي حتى الآن، والأهم بالنسبة له هو تجاوز أزمته الصحية، فيما شدد الجهاز الطبي لنادي بورتو على أن عودته إلى الملاعب من جديد ترتبط بعملية تعافيه وتفاعله مع العلاج.