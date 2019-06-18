اعتقال ميشيل بلاتيني للتحقيق في عملية إسناد كأس العالم لقطر

المواطن - متابعة

أكدت مصادر إعلامية فرنسية أن السلطات اعتقلت ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق بتهم الفساد خلال عملية إسناد بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر.

وكشفت مجلة “إنترناشيونال بوليسى دايجست” في تقرير لها نشر يناير الماضي، عن إجراء سلطات الادعاء في فرنسا تحقيقات مكثفة بشأن الكثير من الصفقات المشبوهة التي جرت بين شركات قطرية وأخرى فرنسية، فيما يشتبه أن تكون له صلة بسرقة قطر حق تنظيم النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأوضح تقرير المجلة أن قيمة هذه الصفقات تصل إلى مليارات الدولارات، مُشيرا إلى أن التحقيقات الدائرة بشأنها تستهدف التثبت من وجود مخالفات جنائية تشوبها.