اعتقال 45 متظاهرًا وإصابة 5 من قوات الأمن في اقتحام سفارة البحرين ببغداد

المواطن - الرياض

وصل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم منذ قليل، إلى مقر السفارة البحرينية بعد اقتحامها من قبل متظاهرين في بغداد.

واعتقلت قوات الأمن 45 متظاهرًا، فيما أصيب 5 من قوات الأمن بجروح أثناء عملية تفريق المتظاهرين من أمام السفارة البحرينية في بغداد.

وقرّرت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في بغداد صلاح علي المالكي للتشاور، بعد اقتحام متظاهرين للسفارة.

وحمّلت الخارجية، في بيان، الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.

واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدّى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا العلم البحريني، مساء الخميس.

وأكّد مصدر عراقي أن عددًا من المتظاهرين حطموا الزجاج وعددًا من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.