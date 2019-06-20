اعتقال 9 مُندسين بين قوات الدعم السريع بينهم المسؤول عن فض اعتصام السودان

المواطن - متابعة

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو – حميدتي – اليوم الخميس، التوصل إلى الشخص وراء فض الاعتصام، قائلاً إنه لن يكشف عن هويته كي لا يؤثر على لجنة التحقيق.

وكان حميدتي قال في وقت سابق إن فض الاعتصام كان بمثابة فخّ نُصب لقوات الدعم السريع، متوعداً بمحاسبة المتجاوزين في التعامل مع المتظاهرين.

وتسبب فض الاعتصام في مقتل 61 شخصاً بحسب رواية الحكومة، فيما تقول قوى المعارضة إن الضحايا 131 على الأقل.

وأضاف دقلو، في كلمة له، أن تسعة مندسين بين قوات الدعم السريع، التي يترأسها، تم اعتقالهم، الأربعاء، متعهداً بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أو غيرها.

وكانت لجنة، شكَّلها المجلس العسكري، للتحقيق في حملة دامية على مخيم احتجاج وسط الخرطوم، في وقت سابق هذا الشهر، توصلت إلى تورط عدد من الضباط.

وبدأت الحملة بمداهمة الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع، يوم الثالث من يونيو، وقال شهود إن المداهمة كانت بقيادة قوات الدعم السريع.

وكان مخيم الاحتجاج، أمام وزارة الدفاع، بمثابة المقر الرئيس للمتظاهرين المطالبين بتسليم الجيش السلطة للمدنيين.