اعتماد القوائم النهائية المرشحة لرئاسة الرائد

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية عن القوائم الثلاث النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الرائد.

وجاءت القائمة الأولى لرئاسة وعضوية نادي الرائد كالتالي؛ فهد المطوع رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ علي السندي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، عبدالعزيز الرشود، عبدالله المشيطي وسليمان التويجري.

وضمت القائمة الثانية، يوسف التويجري رئيسًا، خالد بن عبدالله بن عبدالمحسن السيف نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ عبدالسلام القفاري، عبدالله البريدي، عبدالله العشاب ومحمد العياضي.

وتواجد في القائمة الثالثة لرئاسة وعضوية نادي الرائد منصور العشاب رئيسًا، عبدالله السبيعي نائبًا للرئيس، وفي العضوية؛ عبدالله المشيطي، صالح العشاب وأمين الدبيخي.

ومن المقرر أن يفتح نادي الرائد أبوابه أمام الناخبين، يوم السبت المقبل، لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال الأربعة أعوام المقبلة.