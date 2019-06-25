افتتاح مطار خليج نيوم رسميًا وانطلاق الرحلات الأسبوع المقبل

افتتاح مطار خليج نيوم رسميًا وانطلاق الرحلات الأسبوع المقبل

2019/06/25
الساعة 7:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019م عن افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن المطار قد تمّ ترخيصه من قِبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل بعد أن تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”.

هذا وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.



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