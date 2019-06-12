اكتمال نصاب مجلس غرفة تبوك وعناصر نسائية للمرة الأولى

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك لدورته الجديدة ١٤٤٠هـ.

وأعلنت الوزارة أسماء الأعضاء المُعيّنين الأربعة من قِبلها ليكملوا تشكيل المجلس بالإضافة إلى الثمانية الأعضاء المنتخبين والذين فازوا في الانتخابات التي أقيمت في شهر شعبان الماضي.

تُعد هذه هي أول مرة يدخل العنصر النسائي في عضوية المجلس حيث جاءت الأسماء على النحو التالي:

الأعضاء المُعيّنون من قِبل الوزارة وهم؛ غرمان محمد العمري، سعود العديلي، عايدة أحمد الثمالي، نسرين محمد بصري

أما الأعضاء الفائزين في الانتخابات فهم: سالم عيد العطوى، لافي مفلح البلوي، نايف ناصر البلوي، ماهر البلوي، بدر محمد البلوي، خالد بشير البلوي، أحمد عطية الحارثي، خالد سعيد الشهري.