الأجانب صداع في رأس الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب قبل بدء استعدادات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ويُعد ملف اللاعبين الأجانب من أكثر الملفات المحيرة لإدارة الحائلي والمدرب التشيلي سييرا، خاصة بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتقليص عددهم إلى 7 بدلًا من 8.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أكثر من 8 لاعبين أجانب في قائمته، وهم الثنائي المغربي كريم الأحمدي ومروان دا كوستا، التشيلي كارلوس فيلانويفا، الأسترالي ماثيو جورمان، نجم الرأس الأخضر، غاري رودريغيز، ورومارينهو.

ويتواجد في قائمة الاتحاد أيضًا، الإيفواري سيكو سانوجو، الصربي ألكساندر بريجوفيتش، البرازيلي جوناس دي سوزا، بجانب للاعبين المعارين الصربي ألكسندر بيزتش إلى سيؤول الكوري الجنوبي والحارس مارسيلو غروهي.

وأكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع سييرا رسميًا على استمرار الخماسي الأجنبي، ألكساندر بريجوفيتش، مروان دا كوستا، كريم الأحمدي، ورومارينهو، بالإضافة إلى كارلوس فيلانويفا.

ويأمل الاتحاد في الاستعداد بشكل مميز لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث نجح في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.