الأحد المقبل.. الاتفاق يعقد جمعيته العمومية لاختيار الرئيس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الخميس، عن عقد جمعيته العمومية لاختيار الرئيس ومجلس الإدارة، يوم الأحد المقبل.

ومن المُقرر أن تُزكي الجمعية العمومية خالد الدبل لرئاسة مجلس إدارة نادي الاتفاق خلال الأربعة أعوام المقبلة، وقائمته التي تضم حاتم المسحل نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ معاذ العوهلي، محمد القحطاني، عمر باخشوين، عبدالرحمن المعيبد، وليد الرميح، إبراهيم آل سالم وإياد البقشي.

وحددت لجنة الانتخابات الرياضية، يوم الأحد المقبل، موعدًا لعقد الجمعية العمومية لنادي الاتفاق، حيث سيتم استقبال الأعضاء في تمام الرابعة عصرًا، وسيتم عقد الجمعية عند الساعة الخامسة مساء.

وضمت القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في انتخابات نادي الاتفاق 20 عضوًا، بينهم 13 عضوًا ذهبيًا، والسبعة أعضاء الآخرين عاديين.