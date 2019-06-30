الأخضر جاهز لمواجهة العراق
في بطولة غرب آسيا

الأخضر جاهز لمواجهة العراق

2019/06/30
الساعة 6:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يستعدّ المنتخب السعودي للناشئين تحت 16 عامًا، لبدء مشواره في منافسات بطولة غرب آسيا بمواجهة العراق، يوم غد الاثنين.

وتحتضن الأردن منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين، خلال الفترة من الأول من يوليو المقبل وحتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

وأقام الأخضر للناشئين، معسكرًا في مدينة الطائف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا، أملًا في الظهور بمستوى مميز والمنافسة على اللقب.

واختتم المنتخب السعودي للناشئين تحت قيادة المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي، يوم أمس السبت، معسكر الطائف، قبل المغادرة إلى العاصمة الأردنية لبدء المشوار القاري.

ويتواجد المنتخب السعودي للناشئين في المجموعة الثالثة بمنافسات بطولة غرب آسيا، والتي تضم منتخبي الكويت والعراق.



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